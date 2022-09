Ozzy Osbourne: presto in arrivo nuova musica inedita registrata con Taylor Hawkins

Ozzy Osbourne e Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso marzo, hanno registrato della musica inedita insieme. Hawkins compare alla batteria di alcune tracce dell’ultimo album di Ozzy, Patient Number 9, uscito il 9 settembre. È incluso nei credits dei brani Parasite, Mr. Darkness e God Only Knows. Inoltre, tutto l’album è stato dedicato da Ozzy al compianto musicista dei Foos, dopo la notizia della sua prematura scomparsa.



Ma i legami tra lui ed il principe delle tenebre non finiscono qui: in una recente intervista con Rolling Stone USA, il produttore di Osbourne Andrew Watt ha infatti dichiarato che i due musicisti avevano registrato altra musica insieme. E che questo materiale sarà usato all’interno di un progetto, nel prossimo futuro, di cui non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.

“Ci sono un sacco di altre cose registrate con Ozzy e Taylor, che verranno usate per qualcosa di nuovo”, le parole del produttore. L'album Patient Number 9 vede a suo interno una serie di featuring, come Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi, Zakk Wylde, Robert Trujillo, Mike McCready, Josh Homme, Duff McKagan e Chris Chaney.