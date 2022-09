Muse: UFFICIALE in concerto in Italia a Roma e Milano a luglio 2023. Scopri tutte le info biglietti

I Muse hanno annunciato il nuovo tour che li vedrà in Italia per due imperdibili date:



18 LUGLIO 2023: ROMA - STADIO OLIMPICO

22 LUGLIO 2023: MILANO - STADIO SAN SIRO



A meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo album Will Of The People (che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana) ecco l’annuncio che tutti i fan della band inglese aspettavano. Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importanti stadi del continente.



Very special guest delle date del 2023, comprese le due in Italia, saranno i ROYAL BLOOD.



BIGLIETTI

- IN PREVENDITA D2C SU TICKETMASTER MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE ORE 10

- IN PREVENDITA MY LIVE NATION SU TICKETONE E TICKETMASTER GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE ORE 10

- IN VENDITA GENERALE DA VENERDÌ 16 SETTEMBRE DALLE ORE 10 SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET



PREZZI DEI BIGLIETTI

18 LUGLIO 2023 - ROMA – STADIO OLIMPICO

Tribuna Monte Mario Centrale € 85,00 + diritti di prevendita

Tribuna Monte Mario € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi) € 70,00 + diritti di prevendita

Distinti Nord Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Sud Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Curva Nord Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Curva Sud Numerata € 42,00 + diritti di prevendita



22 LUGLIO 2023 - MILANO - STADIO SAN SIRO

1° anello rosso numerato: € 85,00 + diritti di prevendita

2° anello rosso numerato: € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi): € 75,00 + diritti di prevendita

1° anello verde numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

1° anello blu numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

2° anello verde numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

2° anello blu numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello rosso numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello verde numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

3° anello blu numerato: € 40,00 + diritti di prevendita