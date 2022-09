Addio Regina Elisabetta II, le canzoni rock dedicate alla sovrana del Regno Unito

La Regina Elisabetta II di Inghilterra, scomparsa l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni, è stata l'icona della Monarchia Britannica e della recente storia mondiale. Sul trono del Regno Unito per 70 anni ha attraversato sette decenni di storia contemporanea vivendo da protagonista non solo la politica ma anche le mode, i costumi, i cambiamenti artistici e culturali dagli anni '50 ad oggi.

Il mondo del rock inglese, in maniera più o meno celebrativa o di protesta, ha sempre avuto un occhio particolare per la sua figura, rendendola protagonista negli anni di alcune delle canzoni più iconiche, addirittura aprendo un vero e proprio genere inaugurato con la geniale "God Save The Queen" dei Sex Pistols del 1977.

Ecco le 5 canzoni più significative del rock inglese dedicate a Sua Maestà la Regina Elisabetta d'Inghilterra:

5) The Housemartins - Flag Day

4) The Beatles - Her Majesty

3) The Stone Roses - Elizabeth My Dear

2) Manic Street Preachers - Repeat (Stars And Stripes)

1) Sex Pistols - God Save The Queen