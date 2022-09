U2, Bono ha visitato la sua casa d’infanzia a Dublino. Guarda le foto

Bono è tornato alle origini. Il cantante degli U2 la scorsa domenica 4 settembre ha visitato la sua casa d’infanzia a Dublino, nel quartiere Glasnevin, in Cedarwood Road.

Mister Hewson si è recato nella zona dove è nato e cresciuto, per filmare parte di un documentario che accompagnerà l’uscita – prevista per novembre – della sua autobiografia Surrender: 40 Songs, One Story.

I residenti del quartiere si sono dimostrati felicissimi di ritrovarsi faccia a faccia con una delle personalità più conosciute della storia della musica, ma è stato lo stesso Bono ha dichiararsi “circondato dalla vera nobiltà”, prestandosi nel frattempo a scattare foto con i fan. Tra questi, anche la giovane Lucie Dunne, una diciottenne che si stava recando, proprio in quel momento, al suo ballo scolastico di debutto: nelle foto diventate virali online vediamo la ragazza, elegantissima nel suo vestito d’occasione, emozionatissima mentre Bono le fa l’inchino come un vero galantuomo. La rockstar le avrebbe detto: “Oh mio dio, una debuttante. Sono in presenza di reali”. Il padre di Lucie, un vero fan degli U2, ha raccontato: “All'inizio c'erano pochissime persone per strada e l'abbiamo tenuto tutto per noi quasi per pochi minuti”.

Anche la famiglia Ryan, che ora possiede la casa che fu della famiglia del cantante, ha posato per delle foto con lui, proprio dentro l’abitazione. Lorraine Ryan, figlia dei proprietari, ha scritto su Twitter: “Mamma è stata felice di dare il benvenuto a Bono nella sua casa d'infanzia e di condividere con noi alcuni ricordi meravigliosi. Non vedo l'ora di leggere questo libro. È stato bello incontrarlo di nuovo e fare delle foto con lui”.