Arctic Monkeys: Alex Turner svela la lista delle sue canzoni preferite di sempre. Scoprile qui

Gli Arctic Monkeys sono tornati con il nuovo singolo There’d Better Be A Mirrorball, che anticipa il tanto atteso album The Car, in uscita il prossimo 21 ottobre.

La band, una delle più apprezzate nel panorama del rock contemporaneo, negli ultimi anni, soprattutto con il precedente lavoro Tranquility Base Hotel & Casino, ha dimostrato un’interessante evoluzione nello stile, e in molti si sono chiesti quali influenze abbiano portato Turner e soci a questi nuovi suoni.

Ad aiutare i fan a capire il percorso musicale di Alex Turner ecco una lista delle 10 canzoni preferite del cantante e leader della band inglese, pubblicata da Spotify.

In cima all’elenco sorprende il brano Is This What You Wanted di Leonard Cohen, traccia di apertura dell’album New Skin For Old Ceremony del 1974. Turner ha realizzato la cover di questa canzone qualche anno fa, insieme a Miles Kane e ai loro Last Shadow Puppets.

Passando da Marvin Gaye e la sua I Want You e da Nancy Sinatra con In My Room, la playlist rimane sempre sul raffinato grazie anche a L’hôtel particulier di Serge Gainsbourg, che bene spiega il glamour dal sapore antico degli ultimi lavori dei Monkeys.

I Can't Go To Sleep dei Wu-Tang Clan chiude l’elenco, sottolineando ancora di più i gusti eclettici del cantante.