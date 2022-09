Ozzy Osbourne torna a vivere in Inghilterra: "Non sono più gli Stati Uniti, c'è violenza ovunque"

Ozzy Osbourne e la moglie Sharon stanno progettando da alcuni mesi di trasferirsi definitivamente in Inghilterra. Alcune voce diffuse dalla stampa sostengono la tesi che il Principe delle Tenebre voglia tornare nel suo Paese natale a causa dei problemi di salute ma, a smentire categoricamente queste motivazioni ci ha pensato direttamente il Principe delle Tenebre.

Secondo quanto dichiarato da Ozzy le divisioni nella società statunitense sono il motivo principale che hanno spinto lui e la sua famiglia a valutare il ritorno nel Regno Unito. In un'intervista rilasciata la magazine The Observer, il frontman dei Black Sabbath ha dichiarato che il trasferimento non è dovuto alle sue condizioni di salute, ma dai problemi che hanno Stati Uniti.

"L'America è cambiata drasticamente", ha affermato il principe delle Tenebre "Non sono più gli Stati Uniti d'America. Niente qui è più unito. È diventato un posto molto strano in cui vivere in questo momento".

“È tutto fottutamente ridicolo lì" ha aggiunto Ozzy, "Sono stufo delle persone che vengono uccise ogni giorno. Dio solo sa quante persone sono state uccise durante le sparatorie a scuola. Poi c'è stata anche quella sparatoria di massa a Las Vegas durante quel concerto... È fottutamente una cosa pazzesca".

"Non voglio morire in America. Non voglio essere sepolto nel fottuto Forest Lawn", ha continuato Ozzy facendo riferimento al famoso cimitero delle celebrità a Los Angeles, "Sono inglese. Voglio tornare... È arrivato il momento che io torni a casa".

Anche la moglie Sharon ha affermato di "non essere più innamorata degli Stati Uniti", sottolineando le parole di Ozzy e aggiungendo che la scelta non è assolutamente dovuta alle condizioni di salute del Principe delle Tenebre.