Frances Bean Cobain sta prendendo la patente: le lezioni di guida a San Diego. Guarda le foto

Frances Bean Cobain, la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, sta prendendo la patente.

Lo dimostrerebbero alcuni scatti, diffusi su alcuni media statunitensi, che la ritraggono nel corso di alcune lezioni di guida a San Diego, dove la neo-trentenne vive, dopo aver acquistato una casa nella zona di Point Loma.

Frances Bean, sempre più accreditata nel campo della visual art grazie alle sue coloratissime opere, ha compiuto 30 anni lo scorso 18 agosto e, per l’occasione, ha postato sul suo profilo Instagram una gallery di foto, tra cui anche una con Michael Stipe degli R.E.M.

null null

La didascalia di questo post, una lunga riflessione sulla sua vita negli ultimi dieci, ha colpito per la sua schiettezza e sincerità: “Ce l'ho fatta! Onestamente, la Frances di 20 anni non era sicura che sarebbe successo. A quel tempo, un senso intrinseco di profondo disgusto di sé dettato dall'insicurezza, dai meccanismi distruttivi e da più traumi di quelli che il mio corpo o il mio cervello potessero gestire mi influenzavano su come vedere me stessa e il mondo […] Sono felice di aver dimostrato che mi sbagliavo e di aver trovato il modo di trasformare il dolore in conoscenza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frances Bean Cobain (@thespacewitch)

Nella stessa didascalia, Frances ha fatto riferimento ad una spiacevole esperienza accaduta durante un volo, che l’avrebbe molto influenzata nel cambiare atteggiamento: “Un evento in aereo che mi ha fatta sentire molto vicina alla morte è tato ironicamente l'evento che mi ha catapultato nel considerare questa esperienza della vita con una gratitudine radicale”.

È possibile che la decisione di prendere la patente possa dipendere da questa nuova attitudine positiva nei confronti della vita!