Johnny Depp, apparizione a sorpresa (e ironica) ai VMA's 2022: "Ho bisogno di un lavoro". Guarda il video

Durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards 2022 non sono certo mancate le sorprese e i momenti memorabili. Dopo il toccante ricordo del compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, durante la premiazione dei Red Hot Chili Peppers come Global Icon, non sono mancati sul palco i momenti di leggerezza e ironia. E il protagonista è stato il grande Johnny Depp!

Il rocker e attore di Hollywood, ironizzando sulla recente situazione lavorativa derivata dal processo contro la ex moglie Amber Heard, si è presentato "virtualmente" sul palco del Prudential Center in New Jersey nei panni di Moon Person, il personaggio simbolo dei VMAs.

"Sapete una cosa? Avevo bisogno di un lavoro" ha esordito nel suo divertente messaggio Johnny, "Ragazzi, voglio solo dirvi che sono disponibile per compleanni, bar mitzvah, ancora bar mitzvah, matrimoni, veglie e tutto ciò di cui avete bisogno"

Guarda il video: