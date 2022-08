Oasis, Definitely Maybe: scopri la vera storia del leggendario primo album della band dei fratelli Gallagher

Il 29 agosto del 1994 usciva Definitely Maybe, album di debutto degli Oasis ormai diventato un cult degli anni ’90: il disco fece conoscere al mondo la band dei fratelli Gallagher, dando nuova linfa al rock britannico, sfociato in quello che poi è stato denominato “britpop”.

Oggi gli Oasis non esistono più, Liam e Noel continuano a farsi la guerra, ma Definitely Maybe resta un album iconico che di certo è passato alla storia. Per celebrarlo, ecco 10 dettagli legati alla genesi e alla fortuna di questo disco, dei particolari che forse non tutti i fan della band conoscono.

1 – Record di vendite

Definitely Maybe nel 1994 divenne l’album inglese più venduto nella prima settimana di pubblicazione nella storia della musica britannica. Nei primi sette giorni, infatti, furono vendute ben 86mila copie. Il record è poi stato battuto da Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, album d’esordio degli Arctic Monkeys uscito nel 2006; negli anni seguenti altri artisti hanno stabilito nuovi record, ma l’album degli Oasis resta comunque un successo incredibile per la sua epoca.

2 – I dettagli della copertina

La copertina di Definitely Maybe è davvero molto accurata e ricca di dettagli per essere un album d’esordio. Evidentemente gli Oasis non hanno voluto lasciare nulla al caso, sin dall’inizio, e la loro scelta si è rivelata essere quella vincente, visto il successo ottenuto. Ecco quali sono i particolari significativi in seguito svelati:

In basso a sinistra c’è un’immagine di Burt Bacharach , grande pianista, compositore e produttore discografico americano. Si tratta di un omaggio a un musicista al quale Noel è da sempre molto legato; la scelta della posizione, invece, fa pensare a un omaggio ai Pink Floyd , perché la band inglese posizionò più o meno nello stesso punto l’artwork del film Gigi nell’iconica copertina del loro album del 1969 , Ummagumma .

Sulla finestra in fondo c'è una piccola foto di George Best, leggenda del Manchester United, squadra del cuore del chitarrista Paul 'Bonehead' Arthurs. Il musicista era l'unico membro degli Oasis a non tifare il Manchester City.

Nella tv viene trasmesso Il buono, il brutto e il cattivo, il western di Clint Eastwood che è tra i film preferiti di Noel.

In basso a destra, sotto il camino, c'è invece una foto di Rodney Marsh, leggenda del Manchester City. Anche i fratelli Gallagher hanno così reso omaggio alla loro squadra del cuore.

, leggenda del . Anche i fratelli Gallagher hanno così reso omaggio alla loro squadra del cuore. In basso a sinistra il bicchiere e il posacenere sono un chiaro riferimento a Cigarettes and Alcohol, uno dei brani contenuti nell’album.

3 – Il significato di Live Forever

Live Forever è il terzo singolo estratto da Definitely Maybe nonché il primo entrato nella top-10 dei singoli di quell’anno. La canzone ha un significato ben preciso: si tratta della risposta di Noel, che ne è l’autore, alla musica grunge, genere musicale che lui ha sempre trovato eccessivamente e insensatamente deprimente. Non a caso, l’ex Oasis di Kurt Cobain ha detto queste parole: “Mi pare ci fosse un ragazzo che aveva tutto ma era infelice. Mentre noi non avevamo un c***o eppure io non ho mai smesso di pensare che svegliarsi la mattina fosse la cosa più maledettamente bella di tutte”. Il testo di Live Forever esprime bene questo concetto: “Forse voglio solo volare, voglio vivere, non voglio morire”.

4 – Il quinto singolo

Il brano Slide Away avrebbe dovuto essere il quinto singolo estratto dall’album, ma poi Noel si oppose all’idea, sostenendo che non si possano pubblicare cinque canzoni come singoli di un album d’esordio.

5 – La chitarra usata in Slide Away

Oltre a essere un singolo mancato, Slide Away è la protagonista di una singolare storia: per comporla, infatti, Noel ha utilizzato una chitarra che gli ha regalato Johnny Marr degli Smiths. Ma non è tutto: si trattava di una Gibson Les Paul del 1960 che Marr aveva precedentemente acquistato da Pete Townshend degli Who. Su questa chitarra aleggia il mistero: secondo quanto raccontato da chi l’ha utilizzata, avrebbe dei “poteri magici”. Marr l’ha utilizzata per comporre alcune tra le più belle canzoni della sua band, mentre Noel ha dichiarato: “Quando ho ricevuto quella chitarra, giuro che Slide Away sembrava scriversi da sola”. Purtroppo lo strumento è stato distrutto per colpa di un’invasione di palco durante un concerto a Newcastle nel 1994, dunque in ogni caso i suoi “poteri” si sono esauriti con questo brano.

6 – La questione bassista

In pochi lo sanno, ma il bassista Paul ‘Guigsy’ McGuigan in realtà non ha suonato nemmeno in una canzone di Definitely Maybe. Durante le sessioni di registrazione del disco, infatti, ci furono diversi problemi: i risultati continuavano a deludere le aspettative, così Noel a un certo punto decise di registrare di nuovo diverse parti del disco suonandole lui personalmente, comprese tutte le parti di basso di McGuigan.

7 – La diatriba con la Coca-Cola

La Coca-Cola fece causa agli Oasis chiedendo e ottenendo la bellezza di 500mila dollari per Shakermaker: il secondo singolo estratto dall’album di debutto, infatti, è risultato essere troppo simile a I’d Like To Teach The World To Sing (In Perfect Harmony), brano dei New Seekers utilizzato dalla multinazionale per uno spot del 1971.

8 – Il primo abbandono di Noel

Durante il tour promozionale di Definitely Maybe a un certo punto Noel lasciò la band. Il motivo? Non poteva che essere suo fratello: a quanto pare Liam lo colpì con un tamburello mentre erano sul palco. Fu quello il primo dei tanti addii di Noel e, forse, anche il primo episodio di una faida famigliare che dura tuttora, anche se gli Oasis si sono sciolti.

9 – Il significato di Married with Children

Il testo della canzone Married with Children è stato scritto da Noel che fu ispirato dalla sua fidanzata dell’epoca, Louise Jones. La ragazza, stufa di sentirlo suonare continuamente, un bel giorno gli avrebbe detto testuali parole (riportate poi anche nel testo della canzone in questione): “La tua musica fa schifo, mi tiene sveglia tutta la notte!”. Ma fu anche l’omonima sitcom americana a ispirare Noel: “Ho visto la coppia di Married with Children, poi ho pensato a noi due, e mi sono detto ‘siamo proprio come loro!’”. L’intento del musicista, in realtà, era anche quello di scrivere una canzone nella quale tutti potessero riconoscersi: “Quando vivi con qualcuno, anche con un coinquilino, ci sono sempre delle cose che odi di quella persona, e questa canzone parla proprio di queste frivolezze”.

10 – L’invito al boicottaggio di Liam

Quando Definitely Maybe fu ripubblicato in versione rimasterizzata in occasione del ventesimo anniversario, Liam non perse occasione per esprimere il suo dissenso nei confronti dell’iniziativa. Quando la release fu annunciata nel febbraio del 2014, il cantante fece ancora di più, invitò i fan a boicottare la riedizione del disco. “Come puoi rimasterizzare qualcosa che è già stato masterizzato? – scrisse su Twitter - Non compratelo. Lasciate perdere”.