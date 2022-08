Coldplay: annunciate altre due date in Italia (per un totale di 5 concerti). Tutte le info biglietti

I Coldplay hanno annunciato due nuove date italiane del Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa.

Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiungono nuove date in entrambe le città: raddoppia, infatti, il live di Napoli il 22 giugno 2023 nella stessa venue e triplica anche Milano con la terza data a San Siro il 28 giugno 2023.

I biglietti per gli show di Napoli e Milano saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 25 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Prezzi e Settori - Milano:

Prato 109,25€ (95,00€ + prev. 14,25€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 143,75€ (125,00€ + prev. 18,75€)

Terzo Settore Numerato 109,25€ (95,00€ + prev. 14,25€)

Quarto Settore Numerato 92,00€ (80,00€ + prev. 12,00€)

Quinto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)

Prezzi e Settori - Napoli:

Prato 103,50€ (90,00€ + prev. 13,50€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00€ + prev. 18,00€)

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00€ + prev. 12,75€)

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00€ + prev. 8,25€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)