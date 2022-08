Guns N' Roses, Appetite For Destruction: per i 35 anni una mostra fotografica a Los Angeles

Il 21 luglio 1987 esce Appetite for Destruction, il primo disco dei Guns N' Roses, uno degli album di debutto più spettacolari nella storia del rock: numero uno in America, numero cinque in Inghilterra e 18 milioni di copie vendute. È l’album con cui la band i Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Steven Adler e Izzy Stradlin vuole realizzare la propria missione, chiara fin dalla prima copertina (censuratissima e subito ritirata) basata su un’illustrazione di Robert Williams con un mostro che aggredisce una ragazza in un vicolo: vogliono salvare il rock’n’roll dal pop anni ’80.

I Guns N' Roses sono pericolosi e sfrenati, vengono scoperti dalla etichetta Geffen sul palco del Troubadour di Los Angeles, provano le canzoni in un magazzino chiamato Hellhouse, e di notte le suonano dal vivo nei club sul Sunset Boulevard, nessuno vuole lavorare con loro tranne il produttore Mike Clink e diventano subito il volto simbolo dello stile di vita rock. I loro quattro volti trasformati in teschi dal tatoo artist Billy White Jr. sulla nuova copertina dell’album sono l’icona di un disco che ha venduto 28 milioni di copie fino ad oggi e che i Guns’n’Roses continuano a celebrare nelle scalette del loro lunghissimo tour di reunion iniziato nel 2016.

Per festeggiare i 35 anni dall’uscita di Appetite for Destruction, il 21 luglio 2022 al Bourbon Room di Hollywood a Los Angeles è stata inaugurata la mostra di fotografie di Marc Canter, autore nel 2008 del libro Reckless Road: Guns N' Roses and the Making of Appetite for Destruction (premiato come Pop Culture Book of the Year). Marc Canter è un altro pezzo di storia di Los Angeles: discendente da una famiglia di ristoratori di Jersey City che ha aperto il primo ristorante nel 1924, il proprietario di Canter’s Deli, un “delicatessen” che serve piatti tradizionali ebraici aperto 24 ore su 24 sette giorni su sette a Fairfax, frequentato fin dagli anni 60 da hippy, artisti, membri della controcultura e rockstar. Nel 1961 ha aperto il cocktail bar Kibbitz Room in cui hanno suonato e presentato album musicisti come Fiona Apple, Rick Rubin, Jackson Browne e molti altri.

Marc Canter era un compagno di scuola di Slash alla Fairfax High School. Musicista e appassionato di fotografia, ha scattato tutto degli esordi dei Guns N' Roses: «Non mi viene in mente una persona più adatta a raccontare quello che succedeva dietro le quinte nel periodo in cui stavamo per uscire con Appetite for Destruction» ha detto Slash.