Noel Gallagher in vacanza a Ibiza: l'intero ristorante canta in coro Wonderwall. Guarda il video

Una rockstar è sempre una rockstar, anche al ristorante. Lo sa bene Noel Gallagher, che si è ritrovato nel bel mezzo di un coro in suo onore, mentre cenava in un locale ad Ibiza con la moglie ed uno dei loro figli.

Mentre i tre erano tranquillamente seduti al tavolo, infatti, il DJ presente ha fatto partire niente di meno che Wonderwall, la celebre canzone degli Oasis, parte del loro album capolavoro (What's the Story) Morning Glory?, del 1995. I clienti e lo staff, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire l’occasione e tutti hanno iniziato a cantare e a battere le mani, rivolgendosi a Gallagher, il quale è apparso sorridente ma anche piuttosto imbarazzato. Forse anche un po’ emozionato. La moglie partecipava battendo le mani e filmando il tutto, mentre il figlio sorrideva, forse aspettando che tutto finisse.

Diversi utenti hanno postato il video del momento su Instagram, facendo diventare virale soprattutto la reazione di Noel.

When you find Noel Gallagher in Ibiza…



melisse2211 pic.twitter.com/jSEwA15rFb — Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) July 31, 2022

Nel frattempo, la Big Brother Recordings ha da poco annunciato una ristampa di un altro grande album degli Oasis, il terzo della loro carriera, Be Here Now, in occasione del 25° anniversario. L'album uscirà il 19 agosto come doppio LP in color argento, più un doppio picture disc e una cassetta, il tutto rimasterizzato.