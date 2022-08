Metallica, Kirk Hammett: "vorrei comporre la colonna sonora per un film horror"

Kirk Hammett ha dichiarato di essere pronto a scrivere la colonna sonora per un film horror, genere di cui è grande fan.

Ma – c’è un ma – il chitarrista dei Metallica non ha intenzione di cercare un regista con cui collaborare, preferendo invece aspettare di essere cercato.

In una recente intervista con Loudwire, Hammett ha ribadito il suo amore per i cosiddetti “film di paura”, assicurando che, nel prossimo futuro, ci sarà una rinascita della categoria: “Ora stiamo attraversando la seconda epoca d'oro dell'horror. Ci sono così tanta roba horror fantastica là fuori: libri, fumetti, giocattoli, film, serie”.

L’EP solista del chitarrista, Portals, uscito la scorsa primavera, contiene quattro pezzi che già facevano presagire il mood in cui Hammett si trova, in questo periodo: "Maiden and the Monster" "The Jinn" "High Plains Drifter" e "The Incantation" sono canzoni dai titoli, dai temi e dai suoni molto vicini a quella che potrebbe essere la soundtrack di un film dell’orrore, con una visione molto cinematografica. Se non bastasse, la traccia di apertura "Maiden and the Monster" era stata pubblicata per la prima volta nel 2017, in occasione di un’esposizione della collezione d'arte horror e fantascientifica di Hammett.

“Sto aspettando la chiamata – le parole pronunciate, ridendo, dal musicista – non ho mai avuto dubbi sul poterlo fare. È solo che non ho mai avuto la possibilità di dire che sarei interessato. Ma credo, sai, piuttosto che annunciare ‘Okay, sono pronto a comporre una colonna sonora’, lascerò che siano loro [i registi ndr] a capire se vogliono o meno lavorare con me”.