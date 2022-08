David Bowie, annunciato il vinile in edizione speciale per il 45° anniversario di heroes. Tutti i dettagli

Pubblicato in origine il 14 ottobre 1977, “Heroes” è l’undicesimo album in studio di David Bowie. Per celebrare il 45esimo anniversario, Parlophone è orgogliosa di annunciare un’edizione limitata speciale solo per i negozi indipendenti su vinile argento.

Dopo aver pubblicato il rivoluzionario Low nel gennaio 1977, Bowie era partito per il tour di Iggy Pop, suonando le tastiere nella sua band. Quell’estate era poi tornato agli Hansa Ton Studios a Berlino per iniziare a lavorare ad un nuovo album. Diversamente da quella che fu chiamata “Trilogia Berlinese”, “Heroes” è stato l’unico album registrato in quello studio nella sua interezza. Prodotto da Bowie e Tony Visconti, la band di Low era tornata, questa volta con l’aggiunta del chitarrista dei King Crimson Robert Fripp.

“Heroes” è stato un successo commerciale, classificandosi alla posizione n.3 nel Regno Unito e al n.35 negli Stati Uniti, nominato album dell’anno sia da NME e Melody Maker. La title track è ora ampiamente riconosciuta come classico ed è una delle tracce più amate di Bowie, è stata suonata durante la cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Londra 2021 e inserita in film acclamati dalla critica come Moulin Rouge e Jojo Rabbit. È inoltre diventata una delle tracce di Bowie più soggette a cover, tra le tante interpretazioni anche quelle di Prince, Coldplay, Motörhead, Depeche Mode, Lady Gaga, King Crimson e The Wallflowers.

Dopo la pubblicazione dell’album, Bowie si era imbarcato nel suo “Isolar II” tour mondiale di 78 date durante il 1978. “Live in Berlin (1978)” è stato originariamente pubblicato come mini album di 8 tracce su vinile arancione disponibile esclusivamente all’esibizione David Bowie Is… a Brooklyn. Sarà disponibile per la prima volta digitalmente dal 14 ottobre. La musica è stata registrata il 16 maggio 1978 al Deutschlandhalle a Berlino Ovest e la cover è una foto del fan Antoine Loogman scattata durante lo spettacolo.

DAVID BOWIE - “HEROES" 45th ANNIVERSARY GREY VINYL ALBUM

Side 1

Beauty And The Beast

Joe The Lion

“Heroes”

Sons Of The Silent Age

Blackout



Side 2

V-2 Schneider

Sense Of Doubt

Moss Garden

Neuköln

The Secret Life Of Arabia



DAVID BOWIE - LIVE IN BERLIN (1978)



“Heroes”

Be My Wife

Blackout

Sense Of Doubt

Breaking Glass

Fame

Alabama Song

Rebel Rebel



DAVID BOWIE “HEROES"

L’ALBUM NELL’EDIZIONE LIMITATA PER IL 45ESIMO ANNIVERSARIO SARÀ DISPONIBILE SU VINILE GRIGIO PER I NEGOZI INDIPENDENTI DAL 14 OTTOBRE

DAVID BOWIE "LIVE IN BERLIN (1978)” FINO AD ORA DISPONIBILE SOLO ALL’ESIBIZIONE AMERICANA DAVID BOWIE IS… SARÀ DISPONIBILE IN DIGITALE PER LA PRIMA VOLTA, DAL 14 OTTOBRE