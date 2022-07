Imagine Dragons: nominati ambasciatori di UNITED24, una piattaforma per la raccolta di aiuti umanitari per l’Ucraina

Gli Imagine Dragons sono stati nominati ambasciatori di UNITED24, piattaforma voluta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per raccogliere fondi destinati agli aiuti umanitari. La band ha collaborato con la First Lady ucraina, Olena Zelenska, per uno dei primi progetti: una raccolta per acquistare ambulanze. Ogni furgone costa circa 100.000 euro. Gli Imagine Dragons hanno incontrato virtualmente Zelensky per discutere delle future collaborazioni. "Amiamo il popolo ucraino e vogliamo aiutarlo in ogni modo possibile", ha dichiarato il cantante Dan Reynolds in un comunicato. "Ingiustizie come questa possono essere vinte solo quando le persone di tutto il mondo si uniscono. Siamo al fianco del popolo ucraino e del suo coraggioso leader, il presidente Zelensky.

Lavoreremo con UNITED24 per trovare continuamente il modo di sensibilizzare e raccogliere fondi per il popolo fino a quando questa guerra ingiusta non finirà. Attendiamo con ansia il giorno in cui potremo suonare di nuovo un concerto a Kiev e celebrare la libertà, la vita e la musica con il resiliente e forte popolo ucraino”. La band si unisce ad altri ambasciatori di UNITED24: il calciatore Andriy Shevchenko, la tennista Elina Svitolina e l'attore Liev Schreiber