Concerti: secondo uno studio l’80% degli americani ama andarci da solo, soprattutto se si tratta di rock

Agli americani piace andare ai concerti da soli.

È quanto emerge da un recente sondaggio condotto da Bandsintown su un campione di 1.106 appassionati di musica. Lo studio ha rilevato, tra l’altro, che il 34% degli intervistati aveva in programma di partecipare a uno spettacolo senza compagnia, nei prossimi 12 mesi.

Un fattore determinante per la crescita di questi numeri sembra essere stata la pandeia da Covid-19: il 70% degli intervistati ha dichiarato di aver assistito a uno spettacolo da solo negli ultimi 12 mesi, con l'80% che afferma di preferire andare da solo che non andare affatto. Tutti questi dati dimostrano senza dubbio la fame di concerti, nata e cresciuta proprio a causa dello stop forzato degli scorsi anni.

Fabrice Sergent, co-fondatore e socio amministratore di Bandsintown, ha dichiarato a NME: “È così bello essere un fan. Essere fan vuol dire essere vivi, punto. I fan hanno davvero bisogno di riconnettersi con i loro artisti preferiti, indipendentemente dall'esperienza social, un po’ come se andare agli show fosse la migliore prova che la pandemia sta volgendo al termine”.

Sergent ha sottolineato che “I fan amano così tanto gli artisti, che stanno benissimo da soli [ai concerti]. I fan partecipano agli eventi dal vivo anche per l'esperienza sociale, della musica, dell'artista o di un mix di tutto”.

Il sondaggio ha esplorato questi dati anche in base al genere di appartenenza dei live. E anche in questo caso, il rock è al primo posto, con il 33% dei fan disposti ad andare ai concerti senza accompagnatori. Seguono la musica alternative (13%) e quella country (10%). Chiude la musica dance, con solo l’1% disposto a muoversi in solitudine.