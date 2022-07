Stranger Things, tutte le canzoni rock e metal contenute nelle quattro stagioni della serie

È sicuramente uno dei fenomeni più popolari e trasversali degli ultimi anni: la serie TV Stranger Things, con la sua evocativa ambientazione nostalgica e la sua capacità di unire nello stesso prodotto alcuni dei cliché della letteratura e filmografia pop degli anni '80, è stata in grado di far conoscere alle nuove generazioni i modelli mass mediali di un decennio irripetibile e pieno di innovazione.

I fratelli Duffer, registi e creatori della serie, per la sonorizzazione della loro "creatura" sono stati in grado di attingere in maniera sapiente alla musica di quel periodo dando la possibilità al pubblico di tuto il mondo di scoprire (o riscoprire) grandi successi del passato e donando loro a livello discografico una vera e propria seconda vita.

Fin dalla prima stagione, con il ritorno in classifica di Should I Stay or Should I Go dei The Clash, si era capita la potenzialità della musica in un prodotto seriale in grado di abbattere le barriere generazioni tra il pubblico di oggi e coloro che quei dischi li hanno visti esposti nelle vetrine dei negozi di musica più di trent'anni fa. L'ultima stagione, la quarta, ha infranto ogni record riportando in cima alle classifiche di tutto il mondo due brani di generi diametralmente opposti ma in grado di diventare in breve tempo il punto di riferimento della primavera ed estate 2022. Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush e Master Of Puppets dei Metallica.

Le scene in cui sono contenute queste canzoni sono immediatamente entrate nella storia della serialità televisiva e le condivisioni dei brani all'interno dei social media da parte degli utenti si fanno fatica a contare.

Sono tantissimi i brani rock e metal utilizzati dai Duffer Brothers nelle quattro stagioni della serie. Ripercorriamoli tutti dal primo episodio della prima stagione al nono della quarta.

STAGIONE 1

Jefferson Airplane, 'She Has Funny Cars' - Episodio 1

Jefferson Airplane, 'White Rabbit' - Episodio 1

The Clash, 'Should I Stay or Should I Go' - Episodio 2

Modern English, 'I Melt With You' - Episodio 2

The Bangles, 'Hazy Shade of Winter' - Episodio 2

Foreigner, 'Waiting for a Girl Like You' - Episodio 3

Joy Division, 'Atmosphere' - Episodio 4

The Deep, 'Color Dreams' - Episodio 4

STAGIONE 2

Devo, 'Whip It' - Episodio 2

The Romantics, 'Talking in Your Sleep' - Episodio 1

Scorpions, 'Rock You Like a Hurricane' - Episodio 1

Prehistoric Wolves, 'Every Other Girl' - Episodio 1

Ted Nugent, 'Wango Tango' - Episodio 2

Motley Crue, 'Shout at the Devil' - Episodio 2

Duran Duran, 'Girls on Film' - Episodio 2

The Clash, 'This Is Radio Clash' - Episodio 4

Hittman, 'Metal Sport' - Episodio 5

Queen, 'Hammer to Fall' - Episodio 6

Ratt, 'Round and Round' - Episodio 6

Bon Jovi, 'Runaway' - Episodio 7

The Runaways, 'Dead End Justice' - Episodio 7

Metallica, 'The Four Horsemen' - Episodio 8

Pat Benatar, 'Love Is a Battlefield' - Episodio 9

The Police, 'Every Breath You Take' - Episodio 9

STAGIONE 3

Motley Crue, 'Home Sweet Home' - Episodio 1

The Who, Andy Macpherson + Jon Astley 'Baba O'Riley (Remix)' - Episodio 1

The Cars, 'Moving in Stereo' - Episodio 1

Foreigner, 'Hot Blooded' - Episodio 1

Head On, 'Nothing to Say' - Episodio 1

"Weird Al" Yankovic, 'My Bologna' - Episodio 2

Foreigner, 'Cold As Ice' - Episodio 2

Loverboy, 'Strike Zone' - Episodio 5



John Cougar Mellencamp, 'R.O.C.K. in the U.S.A.' - Episodio 7

STAGIONE 4

Journey, 'Separate Ways (Worlds Apart)' - Episodio 1

The Beach Boys, 'California Dreamin'' - Episodio 1

KISS, 'Detroit Rock City' - Episodio 1

Kate Bush, 'Running Up That Hill' - Episodio 1

Talking Heads, 'Psycho Killer' - Episodio 2

Creedence Clearwater Revival, 'Up Around the Bend' - Episodio 8

Rick Derringer, 'Rock and Roll, Hoochie Koo' - Episodio 8

Metallica, 'Master of Puppets' - Episodio 9