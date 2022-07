Kate Bush, come Stranger Things ha fatto scoprire Running Up That Hill a milioni di persone

Il 5 agosto 1985 Kate Bush pubblicava il singolo Running Up That Hill estratto dall'album Hounds Of Love. Recentemente il brano è entrato clamorosamente in testa alle classifiche di tutto il mondo, 37 anni dopo la sua pubblicazione, grazie alla serie tv Stranger Things che l'ha scelta come tema principale (e vero e proprio momento topico della serie) all'interno della quarta stagione della fortunata produzione Netflix.

Il titolo originario di "Running Up That Hill" era "A Deal with God" e Kate Bush aveva raccontato: "Pensavo a un patto con il diavolo, ma poi mi sono detta: 'Perché non un patto con Dio?'. L'idea di chiedere a Dio di stringere un patto con te è ancora più potente". La casa discografica però bocciò quel titolo: non voleva si parlasse di Dio. "Non potevo crederci, mi sembrava del tutto ridicolo e il titolo era parte integrante dell’essenza della canzone. Eppure sentivo che se non fossi scesa a compromessi mi sarei tirata la zappa sui piedi da sola". Così la Bush accettò e diventò il suo più grande successo negli Stati Uniti.

Il brano venne eseguito dal vivo per la prima volta nel 1987 all'interno del festival di Amnesty The Secret Policeman's Third Ball. Per l'occasione la cantautrice inglese scelse di suonarla insieme al chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour. Il brano non venne più suonato da Kate Bush in tour fino al 2014. Esiste una rara testimonianza di quel concerto con il leggendario chitarrista in un'inedita veste pop anni '80:

Nella prima parte della quarta stagione di Stranger Things il brano ha segnato un vero e proprio record di ascolti e visualizzazioni. La scena in cui il brano è stato inserito all'interno della serie è diventata in breve tempo una delle più cruciali (e sicuramente memorabili) della stagione:

Nel 2003 il brano venne reinterpretato (ben prima del nuovo e improvviso ritorno in classifica) dai Placebo all'interno dell'album Covers del 2003. Per il videoclip del brano Brian Molko scelse una serie di videoclip inviati alla band dai fan di tutto il mondo mentre cantavano la canzone davanti alle loro webcam.

All'interno di quell'album la band britannica reinterpreto brani anche dei Pixies, degli Smiths, di T.Rex e Depeche Mode.

Guarda il video: