Guns N' Roses, Slash: “Non ho mai posseduto una copia di Appetite For Destruction”

Slash non ha mai collezionato album e memorabilia significativi della sua carriera musicale. È quanto ha dichiarato lo stesso chitarrista in occasione di un’intervista con il magazine Goldmine, di recente pubblicazione.

Sembra addirittura che il nostro Rock Ambassador non abbia mai posseduto una copia del celebre album di debutto dei Guns N’ Roses, Appetite For Destruction, uscito nel luglio 1987.

Alla domanda della giornalista Carol Anne Szel “Hai ancora la tua copia originale del vinile di Appetite For Destruction?”, il chitarrista ha risposto, concedendo qualche insight sulle sue abitudini e su come vive il fatto di essere un musicista, all’interno di casa sua: “Non colleziono e non tengo nulla. Se dovessi venire a casa mia, ti risulterebbe difficile capire che sono in una band. O almeno, in una band di cui hai sentito parlare. Voglio dire, ci sono strumenti in giro, ma non souvenir o qualcosa di speciale delle varie uscite nel corso degli anni. Non credo di aver mai posseduto una copia di Appetite for Destruction. E anche se l’avessi avuta, [ai tempi] non vivevo da nessuna parte in particolare, quindi non avrei avuto un posto dove metterla! Certo, ho conservato molti dischi. Ma non sono mai stato uno che colleziona davvero gli album delle band di cui faccio parte”.

Slash ha anche sottolineato che, per lui, una volta che un lavoro in studio è terminato ed uscito, si passa oltre, ad un nuovo processo creativo: “Una volta che [il disco] è fatto e sta per essere pubblicato, si va avanti. È come se avessi esplorato tutto di quel materiale, e l'unica cosa che devi aspettare, a quel punto, è poterlo suonare in giro. E, quindi, non salgo mai in macchina per ascoltarlo otto milioni di volte... lo suono ogni sera, quindi il materiale è sempre lì. Ed è eccitante sentirlo alla radio o cose così. Ma non lo ascolto in altri modi”.

I Guns N’ Roses, dopo aver terminato la parte europea del loro tour mondiale, riprenderanno in Sud America a settembre prima di dirigersi in altre parti del mondo, fino all'inizio di dicembre.