Rage Against The Machine: Tom Morello travolto giù dal palco dalla security durante un concerto. Guarda il video

Tom Morello, durante il concerto dei Rage Against The Machine a Toronto in Canada, ha dovuto affrontare un problema non comune. Ovvero è stato travolto dalla security ed è stato fatto volare giù dal palco.

L'inconveniente è avvenuto mentre la band stava suonando Killing in the Name quando un fan è riuscito a salire sul palco spingendo la sicurezza ad intervenire. Sfortunatamente, per Morello, nel tentativo di catturare il fan la security ha placcato il chitarrista che è stato fatto volare giù dal palco.

Zack de la Rocha ci ha messo alcuni secondi per capire cosa fosse successo e perché Tom non era al suo posto sul palco. A quel punto ha interrotto il concerto gridando: "Aspetta! Aspetta” e la situazione è rientrata.



A quel punto Tom si è rialzato, ha salutato la folla saltando su un amplificatore e il concerto è ripreso come se nulla fosse successo.