Ozzy Osbourne, un gonfiabile gigante è stato installato davanti all'ingresso del Comic-Con di San Diego. Guarda le foto

In occasione della sua prima partecipazione al Comic-Con International di San Diego, un gonfiabile gigante di Ozzy Osbourne disegnato da Todd McFarlane è stato installato davanti all'ingresso della grande convention in programma dal 21 al 24 luglio.

Ozzy e Todd erano presenti alla convention per un firmacopie in cui è stato rivelato l'artwork della copertina del fumetto speciale in edizione limitata progettato da McFarlane per il nuovo album del principe delle Tenebre (disponibile in edizione speciale per il lancio di "Patient Number 9").