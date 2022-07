Ozzy Osbourne è tornato a casa dopo l'operazione al collo. Sharon: "il vostro amore significa tutto per lui". Guarda le foto

Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon vogliono tornare a vivere in Inghilterra dopo decenni trascorsi negli Stati Uniti, ma non sanno ancora quando. Sharon Osbourne ha detto che il programma è di tornare a casa per Natale nella loro villa in campagna dove ha fatto costruire uno studio di registrazione: «Perché Ozzy non smette mai di cantare e registrare canzoni». I problemi di salute di Ozzy però rischiano di ritardare i piani.

Negli ultimi tre anni Ozzy che ha compirà 74 anni il 3 dicembre ha dovuto affrontare il Parkinson che gli è stato diagnosticato nel 2019 il Covid e le conseguenze del famoso incidente con il quad del 2003 che gli ha procurato la frattura delle vertebre e dell’osso del collo e di otto costole e una seconda caduta nel 2019 che lo ha costretto a posticipare le date del suo “No More Tours 2 Tour”, ma non ha mai smesso di fare musica: nel 2020 ha pubblicato l’album Ordinary Man che ha debuttato al numero 3 in classifica inglese, e sta per uscire con il tredicesimo disco solista Patient Number 9 pieno di collaboratori eccellenti tra cui Jeff Beck e Eric Clapton e Tony Iommi dei Black Sabbath.

Poco prima dell’annuncio del nuovo album (prodotto da Andrew Watt), Sharon ha dichiarato che Ozzy si sarebbe sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico «Che determinerà il resto della sua vita», senza specificare quale. Per stargli vicino ha lasciato l’Inghilterra e i preparativi per il ritorno a casa ed è rientrata subito a Los Angeles, «Devo essergli accanto, alla sua età è un intervento importante». Qualche mese fa, Ozzy aveva detto in un’intervista: «Devo operarmi al collo e alla schiena, perché non riesco a camminare ma non vedo l’ora di tornare sul palco. A 73 anni vado alla grande, anche se so che il mio tempo arriverà. Ho ingannato la morte più volte nel corso della mia vita. Se domani leggete sul giornale: Ozzy non si è svegliato stamattina, nessuno penserà: “Oh no”, direte tutti: “Bè alla fine la morte lo ha beccato”».

null null

Ozzy è tornato a casa dopo l’intervento e lo scorso weekend è stato fotografato mentre usciva dalla casa di suo figlio Jack appoggiandosi ad un bastone. Vicino a lui, come sempre, la moglie Sharon e sua figlia Kelly, che aspetta un figlio dal compagno Sid Wilson degli Slipknot. «La nostra famiglia ringrazia per il continuo supporto ed affetto. Ozzy sta bene e sta recuperando» ha scritto Sharon in un tweet, «Il vostro amore vuol dire tutto per lui».