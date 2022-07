Chester Bennington, il video della moglie Talinda a 5 anni dalla morte: "Non pensavo di poter respirare così a lungo senza di te"

A 5 anni dalla tragica scomparsa del compianto Chester Bennington la vedova Talinda ha voluto dedicare alla memoria del marito, scomparso il 20 luglio 2017 a 41 anni, un toccante video messaggio pubblicato suoi suoi canali social.

Il video mostra Talinda Bennington seduta all'aria aperta durante il tramonto. Ad accompagnare le immagini Give Me Your Name dei Dead By Sunrise (una delle side band di Chester al di fuori dei Linkin Park) mentre sullo schermo scorrono le commoventi parole scritte dalla donna per ricordare il marito:

"Resto qui seduta a pensare che non posso credere che siano passati 5 anni dall'ultima volta che ti ho visto e che ho baciato il tuo dolce viso. Addio".

Talinda ha aggiunto al video una descrizione altrettanto commovente e piena di significato: "5 anni. Non pensavo di poter respirare così a lungo senza di te. Riposa in pace amore mio".