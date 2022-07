Queen, il Greatest Hits del 1981 è l'album più venduto di sempre in Inghilterra

La Official Charts Company ha ufficializzato che il Greatest Hits dei Queen, pubblicato nel 1981, diventa il primo album più venduto nella storia delle classifiche ufficiali del Regno Unito raggiungendo le 7 milioni di copie, il disco include brani classici ed iconici come We Will Rock You, Don't Stop Me Now e Bohemian Rhapsody.

Parlando a OfficialCharts.com, il chitarrista dei Queen Brian May ha dichiarato: "L’album dei Queen Greatest Hits ha venduto 7 milioni di copie e nessun album l'aveva mai fatto nella storia prima d’ora. Grazie a tutti, siamo incredibilmente grati!".

Roger Taylor dei Queen aggiunge: "Il pubblico britannico ha reso il nostro Greatest Hits l'album più venduto della storia. Grazie mille, ne siamo onorati!"

Un videomessaggio della band che segna questo importantissimo traguardo è disponibile qui