Rage Against The Machine, Zack De La Rocha si fatto male a una gamba e ha finito lo show seduto su una cassa. Guarda i video

Il frontman dei Rage Against the Machine Zack de la Rocha si è infortunato a una gamba durante il concerto di ieri sera a Chicago.

I filmati dello show pubblicati in rete dai fan sembrano mostrare il cantante che si fa male durante "Bullet in the Head", mentre salta energicamente durante l'esecuzione del brano. Zack De La Rocha ha poi terminato il brano zoppicando vistosamente per poli sedersi su un monitor a bordo palco.

Il frontman ha terminato l'intero show cantando sull'amplificatore per poi essere portato via dal palco da alcuni membri della crew.

Dopo una breve pausa, de la Rocha si è rivolto alla folla. "Non so cosa sia successo alla mia gamba. Ma sapete una cosa? Faremo continuare questo ca**o di concerto. Anche se dovrò strisciare su questo palco. Lo faremo per tutti voi stasera"

Secondo quanto riferito, De la Rocha ha tentato di alzarsi in piedi più volte durante lo spettacolo ma sembrava incapace di caricare il peso sulla gamba infortunata.

Guarda i video:

Zack De La Rocha just gave a better performance while sitting than most artists give on their two feet. Hope he is ok but what a fucking show! #RageAgainstTheMachine #PSATour pic.twitter.com/dklPzTsvJZ — Pablo Alvarez (@ThePabs_) July 12, 2022