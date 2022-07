Buon compleanno Virgin Radio: 15 anni di Style Rock e un regalo a sorpresa firmato Liam Gallagher

Era il 12 luglio del 2007. Più precisamente le 12 PM quando in FM veniva trasmessa What A Wonderful World (branoreso celebre da Louis Armstrong) nella versione di Joey Ramone. Era l’inizio di qualcosa che in Italia non si era mai ascoltato. Una radio ROCK. Da allora sono passati più di 5000 giorni (5475 per la precisione) e di strada, insieme, ne è stata fatta tanta.

Migliaia di ore di musica, dirette, concorsi, interviste alle rockstar e tanti concerti vissuti insieme perché è così che ci piace intendere quello che facciamo. Il rock è la passione che ci unisce. Quest’anno Virgin Radio compie 15 anni ma la vera festa è stata quella di tornare ad ascoltare musica insieme. Ci siamo incontrati a Firenze, Milano, Verona, Lucca, Roma, Torino… e in giro per tutta Italia. E allora per festeggiare tutti insieme un ‘nostro’ e ‘vostro’ amico ci ha fatto un regalo fantastico, inaspettato e esagerato.



Liam Gallagher, nostro Rock Ambassador, ci ha contattato per regalarci il suo live a Knebworth dello scorso 3 giugno. Quindi il 12 luglio 2022 tutta la giornata sarà dedicata (all’interno delle dirette) a festeggiare i 15 anni di Virgin Radio e poi a partire dalle 21 trasmetteremo uno speciale Virgin Rock Live dedicato al grande concerto di Liam Gallagher.



#StayRock