Imagine Dragons: scopri come partecipare all’evento online esclusivo con Dan Reynolds

Occasione unica e imperdibile per i fan italiani: per celebrare l'uscita del nuovo doppio album Mercury - Acts 1 & 2, Dan Reynolds, leader degli Imagine Dragons, incontrerà il pubblico in un evento online esclusivo.



Il fantastico concerto di Milano dell'11 giugno 2022 è stata l’occasione per la band di celebrare i successi che hanno costellato la loro spettacolare carriera e presentare alcuni dei singoli che faranno parte del nuovo doppio album, Mercury — ACTS 1 & 2, uscito lo scorso 1° luglio.

Ora Mondadori Store e Virgin Radio hanno organizzato un evento speciale per incontrare e parlare online con Dan Reynolds!

Cosa fare per partecipare:

Pre-acquistare il CD MERCURY — ACTS 1 & 2 + EVENTO ONLINE

La mail con il link per partecipare alla chat room verrà inviato la mattina dell'evento

La chat room sarà una video chat di 45 minuti organizzata nella seguente giornata:

21 LUGLIO 2022 ore 17.30 - orario italiano incontro con Dan Reynolds a seguire Q&A con i fan

L'evento avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di MERCURY — ACTS 1 & 2 + EVENTO ONLINE.



In diretta dai nostri studi Giulia Salvi chiacchererà con l'artista coinvolgendo alcuni dei fan collegati per i quali sarà possibile intervenire in tempo reale per porre la propria domanda alla band.



