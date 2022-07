Carlos Santana ha avuto un malore ed è svenuto sul palco durante un concerto in Michigan

Momenti di preoccupazione per il leggendario Carlos Santana che durante il concerto di ieri sera in Michigan ha avuto un malore ed è svenuto sul palco durante lo show al Pine Knob Music Theatre.

Il rocker, 74 anni, si stava esibendo da circa un'ora quando, avvicinandosi ad un montante della struttura del palco, si è accasciato per terra. Lo show è stato immediatamente sospeso per prestare i primi soccorsi a Santana, posizionando anche un telo nero per nascondere le procedure di soccorso al chitarrista dallo sguardo del pubblico.

Dopo una ventina di minuti circa il manager Paul "Skip" Rickert è salito sul palco comunicando al pubblico la sospensione del concerto: "Signore e signori, come potete vedere, abbiamo una grave emergenza medica. Preghiamo insieme... Ne abbiamo bisogno in questo momento... Per favore, mandate i vostri pensieri e il vostro amore a quest'uomo".

Dopo qualche minuto Santana è stato portato fuori dal palco su una barella. Alcuni fan hanno condiviso su internet alcuni video dell'accaduto:

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

Il collasso del chitarrista è stato dovuto molto probabilmente alle alte temperature e alla grande umidità di questi giorni in Michigan. Nella notte lo stesso chitarrista ha voluto ringraziare tutti i fan per la dimostrazione d'affetto ricevuta durante quei difficili momenti:

Il comunicato ufficiale sullo stato di salute di Carlos Santana:

"La leggenda del rock Carlos Santana ha sofferto per un colpo di calore e disidratazione durante un concerto martedì sera (5 luglio) nel Michigan. Il grande chitarrista si trovava al Pine Knob Music Theatre (ex DTE Energy Music Theatre), un anfiteatro all'aperto a Clarkston, a circa 40 miglia a nord-ovest di Detroit, nel Michigan. Carlos è stato portato al pronto soccorso McLaren Clarkston per rimanere in osservazione e ora sta bene"