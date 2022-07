Ritorno al Futuro: all'asta la prima VHS del film alla cifra record di 75.000 dollari. Ecco perché

Un’asta di memorabilia di cinema ha dimostrato quanto alcuni titoli siano entrati nella cultura pop mondiale, e possano scatenare l’entusiasmo del pubblico anche a distanza di molti anni. La casa d’aste Heritage Auctions ha organizzato la prima asta di film in formato VHS e ha raccolto la cifra record di 584.000 dollari.

“C’è una nuova area nel mondo del collezionismo, e una evidente passione da parte del pubblico per ciò che ha da offrire. Non vediamo l’ora di organizzare la prossima” ha detto Joe Maddalena, vice presidente di Heritage.

Il formato VHS (Video Home System) basato su un supporto a nastro magnetico è stato sviluppato negli anni ‘70 e ‘80 dalla compagnia giapponese JVC (Victor Company of Japan) ed è diventato il sistema più usato per il mercato dell’home video fino agli anni duemila.

Tutti i film di culto degli anni 80 sono stati pubblicati e distribuiti in VHS e sono entrati nelle case del pubblico in tutto il mondo. Molte di queste videocassette sono diventati dei memorabilia di grande valore: all’inizio del 2022 una prima edizione originale in VHS di Terminator con Arnold Schwarzenegger è stata venduta all’asta per 32.500 dollari e tra i titoli più richiesti ci sono anche i film della saga di Star Wars e Top Gun. Il record però è stato quello della prima copia di Ritorno al Futuro che è stata battuta da Heritage Auctions per 75.000 dollari. Il motivo di questa vendita record è che la videocassetta era di proprietà di Thomas F Wilson, l’attore che interpreta il personaggio di Biff Tannen nella trilogia. Il VHS era accompagnato da un biglietto scritto da lui in persona: “Questa è una copia in VHS della prima edizione di Ritorno al Futuro che mi è stata data dagli studios ai tempi. Pensavo che il formato VHS sarebbe durato per sempre, e così l’ho conservata. Invece oggi non trovo più neanche un videoregistratore per guardarla. Divertitevi!”