Depeche Mode, la band ha rivelato le cause della morte di Andy Fletcher

Con un comunicato pubblicato sui canali ufficiali della band i Depeche Mode hanno rotto il silenzio sulla scomparsa del loro amato tastierista Andy Fletcher, rivelando le cause della morte. Il musicista è scomparso lo scorso 26 maggio all'età di 60 anni.

"Abbiamo voluto prenderci un momento e riconoscere la vostra dimostrazione di amore per Andy che abbiamo visto nelle ultime settimane. È incredibile vedere tutte le vostre foto, leggere le vostre parole e vedere quanto Andy ha significato per tutti voi. Come potete immaginare, sono state settimane strane, tristi e disorientanti per tutti noi, per non dire altro. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e supporto, come anche quello della famiglia di Andy.

Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto il risultato dai medici che la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi ora. Andy ha subito una dissezione aortica mentre si trovava nella sua casa il 26 maggio. Quindi, anche se è stato troppo prematuro, è morto di cause naturali e senza sofferenze prolungate.

La scorsa settimana abbiamo celebrato la vita di Andy a Londra, è stata una bellissima cerimonia e un incontro con qualche lacrima, ma è stat piena di grandi ricordi su chi fosse Andy, raccontando le storie del tempo trascorso insieme a lui e facendo alcune belle risate. Andy è stato ricordato in una stanza piena di molti dei suoi amici e della sua famiglia, con la nostra famiglia dei Depeche Mode e assieme a tante persone che hanno incrociato la vita di Andy e le nostre nel corso degli anni. Stare tutti insieme è stato un modo molto speciale per ricordare Andy e salutarlo.

Quindi grazie per tutto l'amore che avete dimostrato ad Andy, alla sua famiglia e ai suoi amici nelle ultime settimane. Significa tutto per tutti noi. Andy, ci mancherai, ma sicuramente non sarai dimenticato.

Con affetto, Martin e Dave"