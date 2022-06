Pearl Jam a Imola: tutte le info utili per il concerto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Pearl Jam live a Imola!

25 giugno 2022, Autodromo Enzo e Dino Ferrari



Informazioni utili per l'evento

ORARI

13:00 Apertura porte

15:00 Apertura box office/accrediti (situato presso il Museo Checco Costa - Piazza Aryton Senna

18:30 White Reaper

19:30 PIXIES

21:25 Inizio concerto Pearl Jam

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale in occasione del concerto (es. viabilità, parcheggi, sicurezza, territorio, servizi… ) è sufficiente iscriversi al servizio Alert System Imola Eventi – (al termine della manifestazione il numero registrato sarà automaticamente cancellato dal database)

INGRESSI

Unico ingresso: Viale Dante

Clicca sulla mappa per ingrandirla

COME ARRIVARE

TRENO

Sono stati istituiti TRENI SPECIALI a fine concerto in partenza dalla Stazione FS di Imola in direzione Bologna e Pesaro.

La stazione si trova in piazzale Marabini (consulta la mappa alla voce parcheggi per il percorso pedonale di collegamento area evento – stazione)

Per BOLOGNA CENTRALE:

Reg 93192 – partenza ore 00:30 – arrivo ore 00:50

Reg 93188 – partenza ore 01:20 – arrivo ore 01:40

Reg 93194 – partenza ore 01:40 – arrivo ore 02:00

Reg 93190 – partenza ore 02:50 – arrivo ore 03:10

Per PESARO:

Reg 18121 – partenza ore 01:11 – fermate intermedie Castelbolognese ore 01:27/28 – Faenza ore 01:32/33 – Forlì ore 01:41/42 – Cesena ore 01:52/53 – S. Arcangelo di Romagna ore 02:04/05 – RIMINI ore ore 02:13/17 – Rimini Miramare ore 02:21/22 – Riccione ore 02:26/27 – Misano Adriatico ore 02.30/31 – Cattolica ore 02:35/36 – arrivo ore 02:50

Reg 93183 – partenza ore 02:40 – fermate intermedie Castelbolognese ore 02:45/46 – Faenza ore 02:52/53 – Forlì ore 03:02/03 – Cesena ore 03:15/16 – S. Arcangelo di Romagna ore 03:28/29 – RIMINI ore 03:38/42 – Rimini Miramare ore 03:46/47 – Riccione ore 03:50/51 – Misano Adriatico ore 03:55/56 – Cattolica ore 04:01/02 – arrivo ore 04:14

Si raccomanda fortemente di acquistare in anticipo anche il biglietto per il viaggio di ritorno, con validità per la giornata del 26 giugno

Acquisti online su https://trenitaliatper.force.com/s/ e su https://www.trenitalia.com/

NON sono previste navette di collegamento dalla stazione FS all’area concerto e viceversa

IN AUTO / PARCHEGGI

I parcheggi NON sono prenotabili

Consulta la mappa delle aree destinate a parcheggio (aggioranta al 14 giugno); non esistono navette di collegamento dai parcheggi

REGOLAMENTO IMPIANTO

INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:

1.1 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;

1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;

1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della Struttura;

1.4 E’ consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;

1.5 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

1.6 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;

COMPORTAMENTO PROIBITO:

2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto;

2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

2.7 Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

OGGETTI PROIBITI

3.1 Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

3.2 Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

3.3 Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

3.4 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

3.5 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo;

3.6 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

3.7 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

3.8 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

3.9 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

3.10 Droni o dispositivi aerei teleguidati;

3.11 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;

3.12 Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

3.13 Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

3.14 Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

3.15 Tende e sacchi a pelo;

3.16 Strumenti musicali;

3.17 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;

3.18 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione del contratto di prestazione che si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo di accesso e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell’Ordine presenti posso integrare il presente regolamento.

Per maggiori informazioni, consulta il Regolamento Generale dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a questo link.