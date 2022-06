I Placebo hanno pubblicato la versione live di Running Up That Hill (eseguita anche a Firenze Rocks). Guarda il video

I Placebo hanno pubblicato il video ufficiale live di Running Up That Hill, brano originariamente registrato da Kate Bush nel 1985 e che nelle ultime settimane è tornato in cima alle classifiche grazie alla serie tv Stranger Things.

La band di Brian Molko, che pubblicò la propria versione del brano nel 2003 all'interno del disco Covers, ha registrato la versione live durante l'ultimo tour: il video diffuso si riferisce alla performance sul palco del Rock Am Ring Festival. Il brano era in scaletta anche durante il concerto a Firenze Rocks.

La serie tv Stranger Things da anni è stata in grado, grazie al suo stile retrò e all'incredibile gusto musicale degli sceneggiatori, di riportare vere e proprie gemme della musica del passato in cima alle classifiche di vendita mondiali. Se nella prima stagione Should I Stay Or Should I Go dei The Clash venne "scoperta" da milioni di ragazzini in tutto il mondo grazie alla passione per il punk di uno dei protagonisti della serie, anche nella stagioni successive la tendenza a far riscoprire classici del passato non è andata certo a scemare. Nella seconda stagione a farla da protagonista fu il rock con l'inserimento di grandi classici come Hammer To Fall dei Queen, Rock You Like A Hurricane degli Scorpions, The Four Horsemen dei Metallica e i Motley Crue nella terza stagione.

Nella prima parte della quarta stagione a segnare un vero e proprio record di ascolti e visualizzazioni è stata una canzone non propriamente rock ma che ha molto a che fare con l'attitudine del decennio protagonista della serie gli anni '80: "Running Up That Hill" di Kate Bush, brano originariamente pubblicato nel 1985 dalla cantautrice britannica e contenuto nell'album Hounds Of Love. La scena in cui è inserita la canzone all'interno della serie è tra le più cruciali (e sicuramente memorabili) della stagione:

Nel 2003 il brano venne reinterpretato (ben prima del nuovo e improvviso ritorno in classifica) dai Placebo all'interno dell'album Covers del 2003. Per il videoclip del brano Brian Molko scelse una serie di videoclip inviati alla band dai fan di tutto il mondo mentre cantavano la canzone davanti alle loro webcam.

All'interno di quell'album la band britannica reinterpreto brani anche dei Pixies, degli Smiths, di T.Rex e Depeche Mode.

Guarda il video:

La versione originale di Kate Bush: