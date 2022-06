Jerry Cantrell: vinci la sua chitarra autografata. Scopri come partecipare

Virgin Radio, in collaborazione con Ephiphone, ha il grande piacere di mettere il palio una fantastica Epiphone Jerry Cantrell Prophecy Les Paul Custom autografata dal leggendario chitarrista degli Alice In Chains.



Jerry Cantrell, fresco della pubblicazione del nuovo album Brighten, è passato a trovarci a Firenze Rocks sul nostro truck per una intervista con Alteria e fare questo regalo fenomenale agli ascoltatori di Virgin Radio.



Partecipare è facilissimo. Basta cliccare sull'immagine sottostante, fare il login a virginradio.it (o registrarsi se non si ha un profilo valido), rispondere correttamente alle tre domande e aspettare di essere contattati da Virgin Radio dopo l'estrazione.







Ecco il video dell'intervista di Alteria a Jerry Cantrell in occasione di Firenze Rocks!