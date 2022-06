Mötley Crüe: Tommy Lee sul palco con quattro costole rotte, poi viene sostituito

Tommy Lee è salito sul palco con i suoi Mötley Crüe, nonostante avesse quattro costole rotte. È successo al Truist Park di Atlanta, Georgia, per la prima data del tanto atteso tour negli stadi della band di Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx e, appunto, mister Lee. Il batterista, dopo aver eseguito cinque pezzi, si è però ritirato, ed è stato sostituito da Tommy Clufetos, già dietro le pelli per Ozzy Osbourne, per i Black Sabbath, per Alice Cooper e Rob Zombie.



“Ce l'abbiamo fatta! Ce l’avete fatta, siamo qui, cazzo! Ok, comunque, quello che devo dirvi è che circa 14 giorni fa, non ho rotto una, non due, non tre, ma quattro costole proprio qui!”, le parole di Lee alla folla, mentre camminava sul palco verso il backstage. “Vorrei avere per voi una storia tosta, tipo di me e Conor McGregor che ci meniamo in un fottuto bar o qualcosa del genere, ma non è così. Comunque, spero che voi ragazzi vi divertiate e che il mio amico Tommy Clufetos mi aiuterà a superare tutto questo. I dottori mi hanno detto: 'Non suonare, fratello. Non suonare'. E io ero tipo, ‘Sei fatto, fratello? Abbiamo un fottuto tour da fare!’. Quindi, comunque, non me ne vado per un cazzo. Il mio ragazzo mi aiuterà qui e ci vediamo più tardi ragazzi. Avanti con il dannato spettacolo”. Il momento è stato ovviamente ripreso da molti fan presenti che hanno salutato e acclamato il musicista. Anche i Mötley Crüe hanno trasmesso un messaggio del loro batterista, tramite un tweet con le sue parole.