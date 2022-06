Ozzy Osbourne, l’operazione al collo è andata bene: il Principe delle Tenebre si sta riprendendo

Ozzy Osbourne sta bene e si sta riprendendo, dopo l’operazione al collo subita lunedì 13 maggio.

A dichiararlo è stata la moglie e manager Sharon, tramite il suo profilo Twitter, dove ha scritto: “La nostra famiglia esprime tanta gratitudine per l'enorme quantità di amore e supporto arrivati per l’intervento di Ozzy! Ozzy sta bene e si sta riprendendo! Il vostro amore significa il mondo per lui”.

Il Principe delle tenebre si è sottoposto a questa operazione per risolvere i suoi problemi di salute, dovuti ad una serie di eventi degli ultimi anni: nel 2003 un incidente su un veicolo atv gli è quasi costato la vita e, nel 2019, una caduta nella sua casa londinese ha spostato le viti che erano state posizionate nella sua spina dorsale, proprio in seguito a quel fattaccio. Ozzy, da anni, fatica a camminare e da ormai tre anni non si esibisce live.

Riguardo quest’ultimo intervento chirurgico, la moglie Sharon aveva dichiarato alla tv inglese: “Determinerà il resto della sua vita”.

Prima di finire sotto i ferri, la leggenda del rock ha voluto condividere con tutti i suoi fan un messaggio d’amore e gratitudine, pubblicando sui suoi social media la sua canzone del 2010 I Love You All, dall’album Scream. Il brano contiene una strofa di quattro versi, e il testo sembra evocare un'unione tra chi ascolta e tutta la gratitudine del cantante.