The Rolling Stones, Mick Jagger positivo al Covid: posticipata la data in Svizzera, confermato il concerto a Milano. Tutte le info

Gli ultimi aggiornamenti sul tour dei Rolling Stones a seguito della positività al Covid di Mick Jagger.

La leggendaria band inglese, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinvio del concerto previsto per il prossimo 17 giugno a Berna e confermato il concerto previsto a Milano il prossimo 21 giugno allo Stadio San Siro.

Con un comunicato pubblicato sui profili ufficiali ieri sera, la band ha dichiarato la positività al virus del frontman inglese:

"I Rolling Stones sono stati costretti ad annullare il concerto di questa sera ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, dopo che Mick Jagger, avendo manifestato i sintomi, è risultato positivo al COVID al suo arrivo allo stadio.

I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di questa sera, ma la sicurezza del pubblico, dei colleghi musicisti e della troupe in tournée deve avere la priorità.

Lo show sarà riprogrammato per una nuova data. I biglietti per il concerto di stasera saranno validi per la data riprogrammata. Rimanete in attesa di ulteriori dettagli"

Lo stesso Mick Jagger, qualche ora dopo, ha scritto un comunicato sui social sciusandosi con tutti i fan: