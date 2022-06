Quentin Tarantino compare nei crediti del nuovo album di Paolo Nutini. Ecco perché

Quentin Tarantino compare come autore nel nuovo album di Paolo Nutini Last Night In The Bittersweet nella traccia di apertura Aftermath, che contiene una citazione del film Una vita al massimo (titolo originale True Romance) del 1993 diretto da Tony Scott e sceneggiato dal regista di Pulp Fiction.

Una fonte ha dichiarato al The Sun: "A Paolo piace fare tutta la sua musica da solo, ma avere il nome di Tarantino accreditato sul tuo brano è piuttosto figo". Nutini, in passato, aveva già utilizzato il discorso di Charlie Chaplin dal film Il grande dittatore (1940) nella canzone Iron Sky del 2014.

Il mese scorso, il cantautore scozzese ha annunciato l'uscita del suo album per il 1° luglio.