Pamela Anderson e Tommy Lee, i figli vendono la casa di Malibu e si trasferiscono in una nuova casa a Encino

Brandon Thomas Lee e Dylan Jagger Lee, vale a dire i due figli di Pamela Anderson e Tommy Lee, hanno acquistato una nuova dimora in California, più precisamente ad Encino, per 3,9 milioni di dollari.

I due fratelli vivevano già insieme, in una casa a Malibu, rilevata nel 2018 e ora venduta per circa 4 milioni di dollari.

Questa nuova dimora è molto più grande della precedente, con 400 metri quadri di estensione e mezzo acro di terreno. Si tratta inoltre di un edificio storico, in quanto la sua costruzione risale al 1947. Lo stile è quello del classico ranch californiano.

Oltre alla residenza principale, nella proprietà è presente anche una casa per gli ospiti. Ci sono poi un pergolato ricoperto da viti e una piscina, nel cortile sul retro. Non manca, ovviamente, l’ampio garage. All’interno dell’abitazione, molto nascosta e protetta da un alto cancello di ferro come riporta il sito immobiliare The Listing, si trovano quattro camere da letto e cinque bagni, così come un attico che può tranquillamente diventare una sala per praticare varie attività come yoga o altro.

È possibile che Dylan, il più giovane dei fratelli, trasformi una di queste stanze in una sala prove, considerato che, come il papà, suona in un gruppo rock: i Motel 7, oltre ad essere un modello. Brandon, invece, ha scelto la carriera da attore e ha recentemente recitato al fianco di Bruce Willis per la pellicola Cosmic Sin.

I ragazzi sono nati dal matrimonio tra Anderson e Lee, che si sposarono nel 1995, solo quattro giorni dopo essersi visti per la prima volta. Il divorzio arrivò poi nel 1998.

Pamela Anderson vive attualmente a Vancouver in Canada, mentre Tommy Lee risiede nel quartiere di Brentwood a Los Angeles.