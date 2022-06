Ozzy Osbourne, settimana prossima la delicata operazione al collo. Sharon: "determinerà il resto della sua vita"

Ozzy Osbourne si sottoporrà il prossimo 13 giugno ad una importante operazione chirurgica al collo, come riportato anche dal Daily Mirror e altri media internazionali, e il risultato di questo intervento determinerà il resto della sua vita.

A fare questa dichiarazione è la moglie, Sharon, all’interno dello show televisivo settimanale The Talk, co-condotto dalla signora Osbourne, sul canale inglese TalkTV, lo scorso 8 giugno.

Alla domanda sui suoi prossimi viaggi a Los Angeles, Sharon ha riposto dando qualche informazioni sui prossimi importanti eventi che riguardano la sua vita privata, in primis, appunto, l’operazione del marito: “[Ozzy] subirà un importante intervento lunedì, e io devo essere là con lui, perché determinerà il resto della sua vita”.

Non mancano però le notizie belle: il figlio della coppia, Jack, è in attesa di un figlio insieme con la fidanzata Aree Gearheart e la nascita dovrebbe avvenire in un paio di settimane. Inoltre, il 1° luglio sarà il 40° anniversario di matrimonio di Ozzy e Sharon, ma i festeggiamenti sono al momento in stand by. “Dipende da cosa succederà con Ozzy”, le parole della moglie.

Il Principe delle Tenebre è stato afflitto da parecchi problemi di salute, negli ultimi anni. A causa del morbo di Parkinson ha delle difficoltà a muoversi e, in seguito alla caduta avvenuta nel 2019, il suo collo e la sua colonna vertebrale hanno subito delle gravi conseguenze.

Le viti di metallo nel suo corpo, inserite chirurgicamente in seguito al suo incidente nel 2003, si erano infatti spostate ed è stato necessario introdurne altre 15.

Ci sono stati poi altri disagi, come l’infezione al piede e il problema ad un occhio, senza contare il Covid contratto ad aprile di quest’anno.

Ozzy, a causa di queste varie disavventure, ha più volte posticipato il suo tour No More Tours 2. Lo aspettiamo on stage per il 2023!