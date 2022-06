I Queen pubblicheranno un inedito con Freddie Mercury alla voce, "Face It Alone". Tutti i dettagli

I Queen potrebbero presto pubblicare nuova musica inedita, ma soprattutto con la voce del loro leggendario frontman Freddie Mercury. Brian May e Roger Taylor hanno dichiarato che a settembre pubblicheranno un brano dal titolo "Face It Alone".

Il chitarrista e il batterista, che si sono esibiti lo scorso fine settimana aprendo il grandioso concerto dedicato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, hanno dichiarato in una recente intervista rilasciata a BBC Radio 2 che il brano proviene dalle sessions dell'album del 1989 The Miracle.

"Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie, di cui ci eravamo completamente dimenticati", ha detto Taylor, "Ed è meravigliosa. In realtà è stata una vera scoperta".

Brian May ha aggiunto che inizialmente ha sempre considerato la registrazione poco utile alla pubblicazione, almeno fino a quando i tecnici del suono non sono riusciti a metterci mano: "Era nascosta proprio lì in bella vista" ha dichiarato il chitarrista, "l'abbiamo analizzata per molto tempo e abbiamo pensato, 'Oh, no, non possiamo salvarla'. Ma siamo entrati di nuovo in studio e il nostro meraviglioso team di ingegneri del suono ha detto, 'OK, possiamo fare questo e questo'. È come una specie di taglia e cuci... Ma è bellissimo, è commovente".