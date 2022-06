Vasco Live a NAPOLI: tutte le info utili per il concerto (location, parcheggi, ingressi, mappe, orari)

Vasco Live 2022 a NAPOLI!

Il concerto si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

ORARI

15:00 Apertura box office (situato presso piazza Gabriele D'Annunzio)

15:30 Apertura porte

19:00 Inizio concerto supporto

21:20 Inizio concerto Vasco Rossi

INGRESSI

Ingresso 1-4 Tribuna Posillipo

Ingresso 5 Prato Gold

Ingresso 16-17 Distinti numerati

Ingresso 18-20 Distinti non numerati

Ingresso 25 Curva A non numerati

Ingresso 26 Prato

COME ARRIVARE

TRENO



Trenitalia: Stazione di Napoli Campi Flegrei

Ferrovia Cumana EAV: Fermata Mostra

AUTO / PARCHEGGI

Tangenziale: Uscita Fuorigrotta o Agnano (per parcheggi Bagnoli).

MEZZI PUBBLICI

BUS

dalla Stazione Centrale: 151 ANM con direzione Piazzale Tecchio (in Piazza Garibaldi o stazione EAV Circumvesuviana di corso Garibaldi);

dall'aeroporto di Capodichino: linea Alibus per Piazza Garibaldi (costo 4 Euro) e poi Servizio metropolitano Trenitalia Linea 2 o linea bus ANM 151 con fermata Campi Flegrei;

dal Molo Beverello: prendere il 151 ANM in direzione Piazzale Tecchio o EAV linea M1 in direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana di corso Garibaldi; bus EAV Monte di Procida in direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi;

da Piazza Vittoria: prendere le linee ANM:151-618-R7-C12* in direzione Piazzale Tecchio, linea M1 e Monte di Procida EAV.

da Vomero/Arenella/Secondigliano/Chiaiano: prendere la metropolitana ANM linea 1e interscambiare al Museo con la linea metropolitana Trenitalia linea 2

*Scendere alla Loggetta e proseguire a piedi verso lo stadio

METRO

Servizio Metropolitano Trenitalia Linea 2: da Piazza Garibaldi e da Pozzuoli - Fermata Campi Flegrei.

REGOLAMENTO IMPIANTO

INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:

1.1 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;

1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;

1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della Struttura;

1.4 E’ consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;

1.5 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

1.6 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;

COMPORTAMENTO PROIBITO:

2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto;

2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

2.7 Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

OGGETTI PROIBITI

3.1 Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

3.2 Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

3.3 Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

3.4 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

3.5 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo;

3.6 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

3.7 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

3.8 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

3.9 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

3.10 Droni o dispositivi aerei teleguidati;

3.11 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;

3.12 Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

3.13 Valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

3.14 Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

3.15 Tende e sacchi a pelo;

3.16 Strumenti musicali;

3.17 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;

3.18 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione del contratto di prestazione che si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo di accesso e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell’Ordine presenti posso integrare il presente regolamento.

LINK UTILI

Per info in tempo reale:

ANM - Azienda Napoletana Mobilità

Informazioni sull’eventuale cambio nominativo dei biglietti

Ricordiamo a tutti i possessori dei biglietti per gli eventi di Vasco Live 2022, che non sono riusciti ad effettuare il cambio nominativo entro il periodo prestabilito di 15 giorni antecedente la data del concerto, di recarsi direttamente all’ingresso il giorno dello show, con la delega del possessore del biglietto (stampata o in digitale), per ricevere assistenza dal personale dedicato direttamente al gate d’ingresso assegnato ed avere così accesso allo spettacolo.

Le modalità per effettuare il cambio nominativo (entro 15 giorni dallo show) sono indicate sul rispettivo sito internet della biglietteria ufficiale (Vivaticket, Ticketmaster o Ticketone), presso la quale si è effettuato l’acquisto.

Per maggiori informazioni consulta:

Vivaticket

Ticketmaster

Ticketone