Eric Clapton, quella volta che rischiò la vita per salvare le sue chitarre

Eric Clapton ha amato così tanto le proprie chitarre, soprattutto la leggendaria Fender Stratocaster “Brownie” del 1956 o la Blackie che ha assemblato dopo aver comprato sei Stratocaster in un negozio di strumenti di Nashville nel 1970, da aver rischiato la vita per salvarle.

Lo ha raccontato lui stesso, ricordando una notte del 25 maggio 1966, quando suonava ancora nei Bluesbreakers di John Mayall e stava per formare i Cream con Ginger Baker e Jack Bruce, in cui è rientrato nella sua casa di Londra e l’ha trovata avvolta dalle fiamme. Senza pensarci due volte, Eric Clapton ha chiamato i pompieri e si è gettato nell’incendio: “Mi sono detto: devo prendere le chitarre. Per fortuna nessuna è rimasta danneggiata.” L’incendio scoppiato per un corto circuito ha distrutto la sua casa, ma le chitarre erano salve: “E’ stato davvero terribile” ha detto Clapton.

Anni dopo, quando ha deciso di mettere all’asta alcune chitarre per donare fondi alla fondazione Crossroads che ha creato per aiutare le persone con problemi di dipendenza, si è sentito così male all’idea di separarsi da una da fare un’offerta alla sua stessa asta per ricomprarla: “Mi sono reso conto che era una parte fondamentale di me dalla quale non potevo separarmi” ha detto Clapton, “Così ho fatto un’offerta in segreto.” Non ha mai rivelato quale sia la chitarra che non ha voluto abbandonare: “Non è un modello costoso o particolarmente raro, ma è stato con me per molti anni” ha detto “Era sempre lì, a casa mia, e la suonavo sempre nei momenti difficili. Mi ha aiutato molte volte e non volevo perderla”