Stranger Things: tutto il rock contenuto nella quarta stagione della serie! Scoprilo qui

Il mondo nerd e gli appassionati di serie tv in queste settimane non potranno che avere protagonista dei loro discorsi la prima parte della nuova quarta di Stranger Things, la fortunatissima serie arrivata in streaming con la prima parte della sua nuova stagione.

Anche quest'anno a farla da protagonista, oltre agli anni '80 e alla nostalgia, è un 'accuratissima colonna sonora che non risparmia la sua vocazione prettamente rock regalandoci alcune scene che grazie al nostro genere musicale preferito assumono un significato ancora più potente.

Ecco tutte le canzoni contenute nei singoli episodi della serie.

S4 · E1 · "The Hellfire Club"

“California Dreamin’” by The Mamas and the Papas



“Object of My Desire” by Starpoint



“I Was a Teenage Werewolf” by The Cramps



“Play With Me” by Extreme



“Detroit Rock City” by Kiss



“Fever” by The Cramps



S4 · E2 · "Vecna's Curse"

“You Spin Me Round” by Dead or Alive



“Wipe Out” by The Surfaris



“Psycho Killer” by Talking Heads



S4 · E3 · "The Monster and the Superhero"

“Guardian Angel” - Fergus MacRoy





S4 · E4 · "Dear Billy"

“Hard Feelings” by Al Kerbey



“Dream a Little Dream of Me” by Ella Fitzgerald and Louis Armstrong



“Legless” by Hipbone Slim



S4 · E5 · "The Nina Project"

“Travelin’ Man” by Rick Nelson



S4 · E6 · "The Dive"

“Cutthroat” – S U R V I V E



S4 · E7 · "The Massacre at Hawkins Lab"