Depeche Mode: chi era Andy Fletcher, il tastierista gentile che creò il sound della band di Dave Gahan e Martin Gore

I Depeche Mode lo hanno ricordato con il soprannome con cui era conosciuto da tutti, “Fletch.” “Aveva un cuore d’oro ed era sempre lì quando avevamo bisogno di supporto, di fare una conversazione brillante, una bella risata o di una bella pinta di birra fresca.”

Andy Fletcher, scomparso il 26 maggio a 60 anni, è un membro fondatore dei Depeche Mode (di cui è stato anche cantante fino all’arrivo di Dave Gahan per l’album Speak & Spell del 1981) e un elemento di stabilità fondamentale per una band che ha vissuto spesso al limite dell’oscurità, attraversata dall’interazione creativa e dalle dinamiche luce/ombra di Martin Gore e Dave Gahan.

Sono stati proprio Gore e Gahan a dire per primi: “Fletch era quello che teneva insieme la band.”

Lui ha sempre descritto sé stesso e il suo rapporto con la band con ironia: “Martin scrive le canzoni, Dave è il cantante, Alan Wilder è il musicista bravo e io sto semplicemente lì in mezzo a loro.”

Nato a Nottingham l’8 luglio 1961, Andy Fletcher è cresciuto a Basildon e ha iniziato a suonare il basso nella band No Romance in China insieme al suo amico di infanzia Vince Clark . Sono gli anni in cui il punk britannico si evolve verso la new wave: “Un momento perfetto per essere un ragazzino appassionato di musica. Le mie influenze sono state Siouxsie and the Bansheees, Cure e Kraftwerk”.

Si dice che Andy Fletcher abbia conosciuto Martin Gore al Van Gogh Pub di Basildon: insieme a Clarke formano una band in cui suonano tutti e tre i sintetizzatori, i Composition of Sound, che su suggerimento di Dave Gahan cambiano nome in Depeche Mode . Vince Clarke se ne va nel 1981, un anno dopo arriva Alan Wilder che resta fino al 1995 e in seguito i Depeche Mode rimangono un trio, pubblicando quattordici album fino a Spirit del 2017 e diventando una delle live band più importanti del mondo, portando l’elettronica negli stadi. “Fletch” si è sempre occupato di costruire il mondo di suoni dei Depeche Mode, ha usato tastiere, basso e campionatori per creare il blues elettronico oscuro e l’estetica che ha conquistato il mondo (“Siamo più di un gruppo, siamo un culto” come ha detto una volta Martin Gore), ma si è anche occupato delle questioni finanziarie della band, soprattutto nella prima parte della loro carriera, quando non avevano un manager. “Io sono il tipo alto che sta dietro e fa funzionare questa enorme impresa chiamata Depeche Mode. Mi piace stare nell’ombra. Non può esistere una band in cui tutti vogliono stare al centro dell’attenzione”.

Nominato con i Depeche Mode nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2020, Andy Fletcher ha descritto così il suo apporto creativo alla band: “Il mio contributo è l’elemento pop” ha detto in un’intervista nel 2009 “Martin ama il blues e il country, Dave ha scoperto il jazz. Io probabilmente sarò eternamente fedele alla semplicità delle melodie pop e alla leggerezza che trasmettono. Il pop piace anche ai miei figli.” Andy Fletcher era sposato da 30 anni con la fidanzata Gràinne Fletcher e lascia due figli, Megan e Joe.