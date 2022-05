Yes: addio ad Alan White, lo storico batterista della band

Si è spento all'età di 72 anni Alan White, lo storico batterista degli Yes.

A darne la notizia è stata la famiglia attraverso un lungo e toccante comunicato ripreso anche dalla band.

Il batterista, che già nel 2016 era stato costretto a limitare la sua attività live, è morto in poco tempo dopo aver combattuto contro una malattia.

Alan White era considerato uno dei più grandi batteristi prog di tutti i tempi, contribuì con il suo inconfondibile tocco a rendere unico uno dei grandi capolavori di quel decennio, l'album Close To The Edge. La band ha annunciato che il tour per il 50° anniversario dall'uscite dell'album sarà dedicato alla sua memoria.

"È con grande e profonda tristezza che gli YES annunciano che Alan White, il loro amatissimo batterista e amico da più di 50 anni, è scomparso all'età di 72 anni dopo una breve malattia. La notizia ha sconvolto e sbalordito l'intera famiglia degli YES. Alan non vedeva l'ora del prossimo tour nel Regno Unito, per celebrare il suo 50° anniversario con gli YES e l'uscita del leggendario album Close To The Edge, dove iniziò viaggio di Alan con gli YES nel luglio del 1972. Di recente ha festeggiato il 40° anniversario di matrimonio con la sua amorevole moglie Gigi. Alan è morto, in serenità, nella sua casa"