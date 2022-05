Depeche Mode, le reazioni del mondo del rock alla scomparsa di Andy Fletcher [IN AGGIORNAMENTO]

La notizia dell'improvvisa scomparsa di Andy Fletcher, lo storico tastierista dei Depeche Mode, ha lasciato il mondo della musica e dello spettacolo (oltre a milioni di fan) letteralmente senza parole.

Con un comunicato la band di Dave Gahan e Martin Gore nella serata di ieri ha diffuso la notizia chiedendo il massimo rispetto e riservatezza in questo momento di immenso dolore:

"Siamo sotto shock e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band Andy 'Fletch' Fletcher. Fletch aveva davvero un cuore d’oro ed era sempre presente per offrire supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta di birra ghiacciata. I nostri cuori sono con la famiglia e chiediamo di rispettare la privacy dei familiari in questo momento difficile"

Non si sono fatte attendere le reazioni da parte del mondo dello spettacolo e del rock che immediatamente, attraverso i suoi protagonisti, ha voluto rendere omaggio alla memoria del grande musicista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Smashing Pumpkins (@smashingpumpkins)

Deeply saddened and shocked at the loss of Fletch... one of the true characters in this business.. — Roger O'Donnell (@RogerODonnellX) May 26, 2022

Tonight we are celebrating selling out The Greek Theatre in LA but it will be touched by a great sadness as all of us say farewell to Andy Fletcher from Depeche Mode. A beautiful person in an amazing band. We send alll our love to his family. — Orchestral Manoeuvres in the Dark (@OfficialOMD) May 26, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da William Patrick Corgan (@billycorgan)

Very sad news today. Andy Fletcher of Depeche Mode has passed. I knew Andy and considered him a friend. We crossed many of the same pathways as younger men . My heart goes out to his family, bandmates, and DM fans. RIP Fletch. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) May 26, 2022