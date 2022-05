Depeche Mode: è morto il tastierista Andy Fletcher

È morto Andy Fletcher il tastierista dei Depeche Mode. A dare e l'annuncio un comunicato ufficiale della band pubblicato sui canali social ufficiali del gruppo

"Siamo sotto shock e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band Andy 'Fletch' Fletcher. Fletch aveva davvero un cuore d’oro ed era sempre presente per offrire supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta di birra ghiacciata. I nostri cuori sono con la famiglia e chiediamo di rispettare la privacy dei familiari in questo momento difficile"