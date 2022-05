Elvis: tutto quello che bisogna sapere sul nuovo attesissimo biopic dedicato al Re del rock'n'roll!

Elvis è senza dubbio uno dei film in uscita più attesi della stagione. La pellicola, diretta da Baz Luhrmann, narra la vita e l'ascesa del re del rock ‘n’ roll, Elvis Presley.

Inoltre, un altro tema che verrà esplorato è il rapporto complesso e conflittuale tra la star e il suo celebre manager, il Colonnello Tom Parker, interpretato qui dal grande Tom Hanks.

Il protagonista sarà invece interpretato dal giovane attore Austin Butler, classe 1991, che si è calato perfettamente nel ruolo, cercando di portare sullo schermo la celebrità senza precedenti di Elvis, sullo sfondo del panorama culturale americano di quegli anni. Un aspetto che il film mostra è quello della perdita dell'innocenza nel Paese, che la voce di Blue Suede Shoes ha spinto, come nessuno prima di lui.

Butler è stato notato da Luhrmann durante uno spettacolo a Broadway, dove l’attore si è esibito in alcuni spettacoli nel 2014. Dopo essere stato scritturato per il ruolo, l’attore si è allenato per far sì che la sua voce avesse un suono e un timbro identico a quello di Presley.

“Quando ho iniziato il voice training – ha rivelato il protagonista – ho deciso di rendere la mia voce identica. Questo mi faceva un po’ paura!”.

Luhrmann ha affermato che Butler ha doppiato la versione più giovane della star e un mix tra la voce dell’attore e la voce originale di Presley, ricavata da alcuni nastri dell’epoca, è stato usato per la sua versione di mezza età.

Elvis è stato presentato al Festival di Cannes e ha ricevuto una standing ovation di 12 minuti. Dopo la prima, che ha commosso i presenti, Butler, con le lacrime agli occhi ha dato a Priscilla Presley un caloroso e lungo abbraccio.

Oltre ad una colonna sonora originale creata appositamente per il film, saranno incluse anche le canzoni originali di Presley.

Elvis uscirà nelle sale il 24 giugno.