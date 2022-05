Aerosmith, Steven Tyler entra nuovamente in rehab: la band costretta ad annullare le date del tour

Con un comunicato ufficiale pubblicato dalla band gli Aerosmith hanno annunciato la cancellazione dei loro concerti a seguito della decisione di Steven Tyler di rientrare in rehab. La band ha così cancellato la residency a Las Vegas prevista per i mesi di giugno e luglio.

Il comunicato della band:

"Come molti di voi sapranno, il nostro amato fratello Steven ha lavorato per molti anni sulla sua sobrietà. Dopo un intervento chirurgico al piede per prepararsi a tornare sul palco e la necessità di gestire il dolore durante la convalescenza, ha recentemente avuto una ricaduta ed è entrato volontariamente in un programma di riabilitazione per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero.

Siamo davvero dispiaciuti di informare i nostri fan e amici che siamo costretti a cancellare la nostra prima serie di date della residency a Las Vegas prevista per giugno e luglio per permettere a Steven di concentrarsi sul suo benessere.

Continueremo con il tour 2022 a partire da settembre e vi faremo sapere eventuali aggiornamenti non appena sarà possibile. Siamo devastati dal fatto di aver recato disagio a così tanti di voi, in particolare ai nostri fan più fedeli che spesso percorrono grandi distanze per assistere ai nostri show.

Grazie per la vostra comprensione e per il vostro supporto a Steven durante questo periodo"

Thank you for your understanding and for your support for Steven during this time.



If you purchased your tickets via Ticketmaster, you will be refunded and will receive an email shortly with details, otherwise please contact your point of purchase for information on refunds. pic.twitter.com/1nuUc5Gj1j