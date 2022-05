Bruce Springsteen: il manoscritto di Born To Run è stato venduto all'asta a New York per 44 mila dollari

Lo scorso fine settimana all'Hard Rock Cafè di New York si è tenuta un'importante asta organizzata da Julien's, chiamata Music Icons Event, in cui sono stati battuti oltre 13000 grandi oggetti iconici della storia della musica (tra i quali la Fender Mustang che Kurt Cobain ha utilizzato per registrare il video di Smells Like teen Spirit), raccogliendo oltre 15 milioni di dollari.

Tra gli oggetti è stato venduto anche il manoscritto originale del testo di Born To Run scritto da Bruce Springsteen per 44.000 dollari.

All'interno dell'asta sono stati venduti anche altri oggetti appartenuti a Cobain tra cui la Dodge Dart 170 berlina a 4 porte che aveva chiamato "Baby Blue" (si stima che possa essere venduta tra i 400.000 e i 600.000 dollari), il suo skateboard del 1985 a tema "Killers" degli Iron Maiden disegnata personalmente da Cobain con la mascotte della band "Eddie" (stimato tra i 20.000 e i 40.000 dollari), un cavalluccio Pokey appartenuto a Cobain, alcuni pass dei tour di In Utero e Nevemind, un biglietto aereo e una caricatura di Michael Jackson disegnata dallo stesso frontman di Seattle (stimato tra i 40.000 e i 60.000 dollari). Oltre agli oggetti di Cobain, e al testo di Born To Run di Bruce Springsteen, durante l'asta è stata battuta anche una chitarra originale di Johnny Cash per oltre 430.000 dollari.